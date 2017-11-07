Под Волгоградом парень прыгнул с моста за девушкой, но не смог ее спасти

Трагедия разыгралась накануне днем на окраине Новоаннинска.

Около 12:45 местная 17-летняя жительница спрыгнула с железнодорожного моста в реку Бузулук. Ей на помощь тут же бросился ее друг. Молодой человек несколько минут провел в холодной воде, но не смог помочь девушке - ее одежда очень быстро набрала воду и несчастная ушла на дно.