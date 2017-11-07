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Под Волгоградом парень прыгнул с моста за девушкой, но не смог ее спасти
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом парень прыгнул с моста за девушкой, но не смог ее спасти

Сегодня, 13:05ПроисшествияВиталий КошелевФото: superomsk.ru
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