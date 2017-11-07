Под Волгоградом парень прыгнул с моста за девушкой, но не смог ее спасти
Сегодня, 13:05ПроисшествияВиталий КошелевФото: superomsk.ru
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Трагедия разыгралась накануне днем на окраине Новоаннинска.
Около 12:45 местная 17-летняя жительница спрыгнула с железнодорожного моста в реку Бузулук. Ей на помощь тут же бросился ее друг. Молодой человек несколько минут провел в холодной воде, но не смог помочь девушке - ее одежда очень быстро набрала воду и несчастная ушла на дно.
На место прибыли водолазы, которые в ходе поисковых мероприятий достали тело девушки в 15 метрах ниже по течению.
Известно, что погибшая являлась учащейся второго курса Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа. Что толкнуло девушку на роковой шаг, предстоит установить следователям районного отдела СУ СКР региона.
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