Грабитель стащил золотую цепочку в волжском ломбарде и сдал в волгоградский
По информации, поступившей дежурным нарядам вневедомственной охраны Росгвардии, была похищена цепочка весом более 90 граммов стоимостью 130 тысяч рублей.
В тот же день уже в Волгограде в полицию обратились сотрудники ломбарда на проспекте Ленина в Центральном районе. Они сообщили, что какой-то мужчина принес именно это украшение с целью продажи.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, оперативно прибывшие по указанному адресу стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный волжанин.
Установлено, мужчина ранее уже был судим за грабеж и мошенничество. Похищенное в волжском ломбарде золотое изделие у него изъято.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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