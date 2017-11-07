Грабитель стащил золотую цепочку в волжском ломбарде и сдал в волгоградский

Накануне в городе Волжском посетитель ограбил ломбард, расположенный по улице Ленина, 44. Мужчина попросил примерить золотую цепочку и скрылся с этим украшением.

По информации, поступившей дежурным нарядам вневедомственной охраны Росгвардии, была похищена цепочка весом более 90 граммов стоимостью 130 тысяч рублей.

В тот же день уже в Волгограде в полицию обратились сотрудники ломбарда на проспекте Ленина в Центральном районе. Они сообщили, что какой-то мужчина принес именно это украшение с целью продажи.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, оперативно прибывшие по указанному адресу стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный волжанин.

Установлено, мужчина ранее уже был судим за грабеж и мошенничество. Похищенное в волжском ломбарде золотое изделие у него изъято.