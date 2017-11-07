Двое волгоградцев спрятали в запасном колесе «Лады Ларгус» 10 тысяч наркодоз
Наркокурьерами оказались 24-летний житель рабочего поселка Средняя Ахтуба и 29-летний волгоградец. Для перевозки зелья они использовали тайник в автомашине «Лада Ларгус».
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, во время досмотра автомобиля в запасном колесе были обнаружены несколько свертков с синтетическим наркотиком, которого, по оценке экспертов, хватило бы почти на 10 тысяч доз.
В задачи курьеров входила не только доставка запрещенного вещества, но также его фасовка на более мелкие партии и дальнейший сбыт через так называемые закладки на территории Волгограда и Волжского.
Следователи областного Главка полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Подозреваемые взяты под стражу. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию остальных членов преступной группы, причастных к поставкам наркотических средств на территорию Волгоградской области.
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