В Волгоградской области пенсионеру могут дать срок за оборону от грабителя
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, накануне 62-летний житель Ленинского района снял с банковской карты пенсию и вместе со своим знакомым отправился домой, чтобы скоротать вечер за распитием алкоголя. Пенсионер не подозревал, что за ним следил 21-летний начинающий грабитель. Молодой человек видел, как мужчина снимал деньги, и решил их похитить.
Когда двое приятелей уже приступили к застолью, злоумышленник заглянул к ним и попросил разрешения присоединиться к компании. После обильных возлияний пожилой хозяин дома и его гость уснули, а их молодой собутыльник попытался тайком стащить несколько денежных купюр из кармана пенсионера.
В этот момент хозяин дома проснулся и пришёл в ярость. Преступник начал угрожать пенсионеру оружием, и между мужчинами завязалась борьба. В процессе драки пожилой житель Ленинского района дотянулся до кухонного ножа и ударил несостоявшегося грабителя в грудь. Молодого человека доставили в больницу с тяжёлым ранением.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью; ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет. Возбуждать ли дело в отношении раненого грабителя, правоохранительные органы пока не решили.
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