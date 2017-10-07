В Волгоградской области пенсионеру могут дать срок за оборону от грабителя

В Ленинском районе Волгоградской области попытка ограбления обернулась неожиданным исходом: неудачливый преступник попал в больницу с ножевым ранением, а пенсионеру, чьи деньги он пытался отобрать, теперь грозит уголовная ответственность.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, накануне 62-летний житель Ленинского района снял с банковской карты пенсию и вместе со своим знакомым отправился домой, чтобы скоротать вечер за распитием алкоголя. Пенсионер не подозревал, что за ним следил 21-летний начинающий грабитель. Молодой человек видел, как мужчина снимал деньги, и решил их похитить.

Когда двое приятелей уже приступили к застолью, злоумышленник заглянул к ним и попросил разрешения присоединиться к компании. После обильных возлияний пожилой хозяин дома и его гость уснули, а их молодой собутыльник попытался тайком стащить несколько денежных купюр из кармана пенсионера.

В этот момент хозяин дома проснулся и пришёл в ярость. Преступник начал угрожать пенсионеру оружием, и между мужчинами завязалась борьба. В процессе драки пожилой житель Ленинского района дотянулся до кухонного ножа и ударил несостоявшегося грабителя в грудь. Молодого человека доставили в больницу с тяжёлым ранением.