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В Волгоградской области пенсионеру могут дать срок за оборону от грабителя
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградской области пенсионеру могут дать срок за оборону от грабителя

Сегодня, 11:46ПроисшествияНикита ДробныФото: on.od.ua
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