Пассажиров волгоградского троллейбуса напугал подозрительный пакет

Сегодня утром в одном из волгоградских троллейбусов, шедшем по маршруту №12, был обнаружен подозрительный чёрный пакет. Бдительный водитель немедленно остановил машину и эвакуировал пассажиров из салона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», инцидент произошёл на севере города, в районе остановки «Водоотстой». Субботним утром пассажиров в салоне троллейбуса было немного, поэтому непрозрачный пакет, забытый кем-то возле кресла кондуктора, сразу же привлёк всеобщее внимание. Водитель предпочёл не рисковать безопасностью людей и попросил всех немедленно покинуть машину, а также вызвал полицию.

По предварительной информации, никаких опасных предметов в пакете обнаружено не было. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили, что не располагают сведениями о каких-либо подозрительных находках в городском электротранспорте.