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На юге Волгограда по вине неопытного водителя произошло крупное ДТП
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На юге Волгограда по вине неопытного водителя произошло крупное ДТП

Сегодня, 16:58ПроисшествияНикита ДробныФото: tsn.ua
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