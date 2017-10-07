На юге Волгограда по вине неопытного водителя произошло крупное ДТП

Крупное ДТП произошло накануне в Красноармейском районе Волгограда. По вине 18-летнего водителя столкнулись три автомобиля, пострадал один человек.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, молодой человек за рулём отечественной легковушки ехал в крайнем правом ряду по проспекту Героев Сталинграда. Он двигался со стороны улицы Пролетарской в направлении бульвара Энгельса.

В какой-то момент неопытный водитель по невнимательности въехал в иномарку «Ford Fiesta», стоявшую в среднем ряду. От силы столкновения «Фиеста», в свою очередь, врезалась в находившийся впереди «Ford Kuga».