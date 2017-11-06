В Волгограде внедорожник за 7 миллионов превратили в мольберт

Петь серенады, класть конверты с теплыми словами в почтовый ящик, признаваться в любви, написав о чувствах красками на асфальте под окнами, видимо, уже не в цене. Чтобы все выглядело действительно дорого и богато, нужно использовать дорогие вещи, пусть они и не твои собственные.

В Дзержинском районе вандалы объектом для романтики выбрали кузов кроссовера Mersedes-Benz. К слову, его стоимость в базовой комплектации начинается от 6,5 миллионов рублей.

Кислотно-зеленой краской неизвестные расписали машину до неузнаваемости со всех сторон. «Я люблю Наташу» - признался «художник» сбоку, растянув надпись на две двери, поместилось и сердечко. Багажнику досталась надпись «Трус» с иероглифами, капоту – смайлик.

А вот дверям с пассажирской стороны не повезло. Что так разгневало воздыхателя к этому времени, сложно представить, но автор вывел целых два фаллических символа. Досталось и колесам.

Волгоградцы, конечно, попытались выяснить подробности детектива. Предположили, что владелица машины вовсе не Наташа, а вандалы просто оторвались на первом попавшемся автомобиле, а может «Я тебя люблю» написано с иным чувством – сарказмом, к примеру. Иначе как объяснить остальные «шедевры»?

Стоит отметить, что увиденная картина пользователей соцсетей больше шокировала, нежели заинтересовала. Последний раз подобный случай широко обсуждался в августе этого года. Тогда хулиганы под покровом темноты разрисовали Volkswagen Polo, повредили колеса - все до единого изрезали ножом.