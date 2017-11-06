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В Волгограде внедорожник за 7 миллионов превратили в мольберт
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде внедорожник за 7 миллионов превратили в мольберт

Сегодня, 11:15ПроисшествияМарина СабадашФото: Светлана Петрова / ВК, "Жесть Волгограда"
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