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В Красноармейском районе Hyundai Accent насмерть сбил пешехода
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Красноармейском районе Hyundai Accent насмерть сбил пешехода

Сегодня, 10:08ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: miasskiy.ru
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