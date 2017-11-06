В Красноармейском районе Hyundai Accent насмерть сбил пешехода

Управлявший иномаркой 31-летний водитель ехал в сторону улицы Кооперативной. Пешехода он сбил напротив дома №6. Мужчина в это время переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП со смертельным исходом произошло в 21.48 на улице Хабаровской.

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