Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
На севере Волгограда мигрант с ножом напал на волгоградку в подъезде дома
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bd%d0%be%d0%b6

На севере Волгограда мигрант с ножом напал на волгоградку в подъезде дома

Сегодня, 11:33ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mytaganrog.com
Читайте
также
В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник
Охота пуще неволи: сезон в самом разгаре
Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом