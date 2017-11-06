На севере Волгограда мигрант с ножом напал на волгоградку в подъезде дома

Минувшей ночью в Тракторозаводском районе было совершено разбойное нападение на 20-летнюю волгоградку прямо в подъезде ее дома.

Около полуночи девушка сообщила о преступлении в полицию. По ее словам, она возвращалась с работы домой. Когда зашла в подъезд, неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил у нее сотовый телефон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вместе нарядами Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Узбекистана, который прибыл в наш регион на сезонные работы.

Задержанный в содеянном сознался. Стражи порядка у него изъяли нож. Сейчас устанавливается местонахождение похищенного телефона.