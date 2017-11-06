На севере Волгограда мигрант с ножом напал на волгоградку в подъезде дома
Около полуночи девушка сообщила о преступлении в полицию. По ее словам, она возвращалась с работы домой. Когда зашла в подъезд, неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил у нее сотовый телефон.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вместе нарядами Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Узбекистана, который прибыл в наш регион на сезонные работы.
Задержанный в содеянном сознался. Стражи порядка у него изъяли нож. Сейчас устанавливается местонахождение похищенного телефона.
В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ. За разбой, совершенный с применением оружия, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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