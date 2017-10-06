Житель иловлинского хутора во время застолья всадил нож в спину соседа

В минувший четверг утром в больницу Иловлинского района был доставлен 51-летний житель одного из хуторов с проникающим ножевым ранением спины. Пациентом с криминальной травмой сразу заинтересовались сотрудники полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что мужчина был ранен у себя дома. Вскоре по горячим следам был задержан подозреваемый – 51-летний сельчанин, проживающий с потерпевшим на одной улице.

Оказалась, что мужчины устроили застолье, которое затянулось на всю ночь. Ближе к утру между ними возникла ссора. И подозреваемый нанес потерпевшему удар кухонным ножом в спину.