Житель иловлинского хутора во время застолья всадил нож в спину соседа
Сегодня, 13:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tulapressa.ru
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В минувший четверг утром в больницу Иловлинского района был доставлен 51-летний житель одного из хуторов с проникающим ножевым ранением спины. Пациентом с криминальной травмой сразу заинтересовались сотрудники полиции.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что мужчина был ранен у себя дома. Вскоре по горячим следам был задержан подозреваемый – 51-летний сельчанин, проживающий с потерпевшим на одной улице.
Оказалась, что мужчины устроили застолье, которое затянулось на всю ночь. Ближе к утру между ними возникла ссора. И подозреваемый нанес потерпевшему удар кухонным ножом в спину.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине за содеянное грозит до 10 лет тюрьмы.
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