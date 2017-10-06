В Волгограде застройщика дома заставили найти время на благоустройство

Прокуратура Красноармейского района в ходе проверки деятельности ООО «МИКС», строящего малоэтажный дом на средства дольщиков, выяснила, что срок разрешения на работы завершается, а запланированные работы на объекте до конца не выполнены.

Согласно проектной документации, после завершения реконструкции объекта незавершенного строительства еще требуется провести работы по благоустройству. При этом организация не обратилась в городским властям с просьбой о продлении срока действия разрешения на строительство, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

Чтобы заставить «забывчивого» застройщика выполнить взятые обязательства, прокурор района обратился с иском в суд.