В Волгограде застройщика дома заставили найти время на благоустройство
Сегодня, 13:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: advocat-cons.info.ru
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Прокуратура Красноармейского района в ходе проверки деятельности ООО «МИКС», строящего малоэтажный дом на средства дольщиков, выяснила, что срок разрешения на работы завершается, а запланированные работы на объекте до конца не выполнены.
Согласно проектной документации, после завершения реконструкции объекта незавершенного строительства еще требуется провести работы по благоустройству. При этом организация не обратилась в городским властям с просьбой о продлении срока действия разрешения на строительство, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
Чтобы заставить «забывчивого» застройщика выполнить взятые обязательства, прокурор района обратился с иском в суд.
Решением Красноармейского райсуда предъявленные требования были удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение судебного решения надзорный орган взял под свой контроль.
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