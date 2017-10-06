В Красноармейском районе рецидивист ограбил на улице 64-летнюю пенсионерку

Накануне в дежурную часть отдела полиции Красноармейского районо города Волгограда обратилась 64-летняя женщина, работающая гардеробщицей в местном учебном заведении. Она сообщила о нападении уличного грабителя.

По словам женщины, ее ограбили на улице 50 лет Октября. Неизвестный молодой человек вырвал у нее из рук сумку с телефоном и документами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, по приметах, которые сообщила потерпевшая, полицейские патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками Росгвардии в тот же день задержали преступника. Подозреваемым оказался 28-летний неоднократно судимый местный житель.

Похищенное у задержанного изъято. По факту грабежа на молодого человека завели уголовное дело по ст.161 УК РФ.