В Красноармейском районе рецидивист ограбил на улице 64-летнюю пенсионерку
Сегодня, 15:29ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
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Накануне в дежурную часть отдела полиции Красноармейского районо города Волгограда обратилась 64-летняя женщина, работающая гардеробщицей в местном учебном заведении. Она сообщила о нападении уличного грабителя.
По словам женщины, ее ограбили на улице 50 лет Октября. Неизвестный молодой человек вырвал у нее из рук сумку с телефоном и документами, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Как сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, по приметах, которые сообщила потерпевшая, полицейские патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками Росгвардии в тот же день задержали преступника. Подозреваемым оказался 28-летний неоднократно судимый местный житель.
Похищенное у задержанного изъято. По факту грабежа на молодого человека завели уголовное дело по ст.161 УК РФ.
За содеянное подозреваемому может грозить до 4 лет лишения свободы.
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