В Комсомольском саду при замене теплотрассы рабочие раскопали склеп
Сегодня, 09:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vk.com/club108998119
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Накануне в парке «Комсомольский сад» в центре Волгограда рабочие раскопали старый склеп. Фото с этого места уже распространили пользователи соцсетей.
Находка была обнаружена при замене теплотрассы. Ковш экскаватора разрушил красную кирпичную кладку, закрывавшую вход в гробницу. Внутри находились человеческие останки.
Сразу после находки работы были временно приостановлены.
Известно, что на этом месте находилось старинное кладбище, которое возникло еще в XVII веке. Зная об этом, жители города не возводили здесь жилых зданий.
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