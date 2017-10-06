В Комсомольском саду при замене теплотрассы рабочие раскопали склеп

Известно, что на этом месте находилось старинное кладбище, которое возникло еще в XVII веке. Зная об этом, жители города не возводили здесь жилых зданий.

Накануне в парке «Комсомольский сад» в центре Волгограда рабочие раскопали старый склеп. Фото с этого места уже распространили пользователи соцсетей.

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