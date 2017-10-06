В Дзержинском районе Lifan проехал по 19-летнему волгоградцу на переходе
Сегодня, 11:38ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mega-u.ru
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Накануне поздно ночью в Дзержинском районе города Волгограда под колесами автомобиля Lifan 214835 едва не погиб 19-летний пешеход.
Наезд произошел в три часа ночи на пересечении улиц 51-й Гвардейской Дивизии и Исторической.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 41-летний водитель иномарки ехал по Исторической со стороны улицы Домостроителей. Напротив дома №183г он не дал пройти молодому человеку по нерегулируемому пешеходному переходу.
Попав под машину, пешеход получил множественные травмы и был доставлен в больницу.
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