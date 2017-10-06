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Потоп в Тракторозаводском районе «поглотил» внедорожник
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Потоп в Тракторозаводском районе «поглотил» внедорожник

Сегодня, 14:00ПроисшествияМарина СабадашФото: Иван Иванов/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456343682%2Fwall-54186050_5469038
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