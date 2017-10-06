Потоп в Тракторозаводском районе «поглотил» внедорожник

Разлив воды произошел на улице Дегтярева, 41 возле женской консультации. Информация о происшествии появилась около часа назад в соцсетях, но фото говорит о том, что началось все намного раньше.

Проезжую часть буквально затопило водой. Она поднялась практически вровень с высоким бордюром.

В результате ЧП в западне оказался мощный внедорожник. Машина, судя по фото, провалилась передними колесами в яму. Можно предположить, что ее водитель не заметил под толщей воды. «Нос» авто ушел под воду, и выбраться полноприводная махина уже не смогла. На помощь пришел спецтранспорт — мини-погрузчик, который волгоградцы часто видят при ремонте дорог и магистралей.

Что стало причиной бедствия — неизвестно, пользователи Интернета, в числе которых и местные, в комментариях под постом не высказывают предположений. Единственный комментарий, касающийся этой темы, звучит так: «Там уже месяц как — то разроют, то снова зароют. Трубы там водяные прорвало».

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» попытался прояснить ситуацию, позвонив в компанию «Концессии водоснабжения».

- Бригада выехала на место, чтобы осмотреть участок, выяснить, по нашей ли части проблема. Если да, то специалисты приступят к срочной ликвидации происшествия. С момента выезда группы прошло менее получаса и информации от них еще не поступало. На данный момент могу сказать, что мы проверили все заявки — звонков от местных жителей не поступало. Благо, есть мониторинг соцсетей — оттуда и узнали о происшествии. Но видно же, что все случилось намного раньше, и если бы сообщили, то и работы на месте начались бы раньше, - прокомментировала специалист компании «Концессии водоснабжения».

ИА «НовостиВолгограда.ру» следит за ситуацией. Чуть позже станет известно, как эта часть Тракторозаводского района оказалась «по уши» в воде.