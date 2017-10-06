Под Оренбургом закрыли школы и сады из-за аварийного выброса сероводорода
Сообщение об утечке сероводорода из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, сотрудники регионального ГУ МЧС получили в 6 утра по московскому времени.
Как уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области, выброс произошел в двух километрах южнее поселке Караванный. Сразу же были приведены в режим повышенной готовности силы и средства областного здравоохранения.
Сообщается также, что через полчаса после происшествия разгерметизация была устранена. В настоящее время проводится мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду.
На данный момент сведений о пострадавших нет.
Отменены занятия в средних школах и детских садах сразу в шести поселках.
Это уже второй за осень случай аварийного выброса сероводорода в Оренбургском районе. Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», 20 сентября при проведении работ на нефтяной скважине Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения произошла авария. Из-за утечки сероводорода тогда отравилось 25 детей.
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