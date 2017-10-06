Под Оренбургом закрыли школы и сады из-за аварийного выброса сероводорода

В пятницу, 6 октября, в Оренбургском районе произошла аварийная утечка сероводорода. Местные власти приняли решение отменить занятия в шести школах и пяти садах.

Сообщение об утечке сероводорода из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, сотрудники регионального ГУ МЧС получили в 6 утра по московскому времени.

Как уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области, выброс произошел в двух километрах южнее поселке Караванный. Сразу же были приведены в режим повышенной готовности силы и средства областного здравоохранения.

Сообщается также, что через полчаса после происшествия разгерметизация была устранена. В настоящее время проводится мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду.

На данный момент сведений о пострадавших нет.

Отменены занятия в средних школах и детских садах сразу в шести поселках.