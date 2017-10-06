На юге Волгограда при наезде «десятки» на дерево пострадали два человека
Сегодня, 11:25ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне днем в Красноармейском районе разбился автомобиль ВАЗ-21102, въехав в дерево на обочине.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 52-летний водитель «десятки» ехал на улице Гремяченской в сторону улицы Мачтозаводской и не справился с управлением.
Удар был довольно сильным, так как при столкновении с деревом передняя часть «Лады» практически разлетелась.
В ДТП различные травмы получили сам водитель и его 42-летний пассажир. Оба были госпитализированы.
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