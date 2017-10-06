Директор «Волгоградской строительной компании» присвоил более 13 млн рублей
Этому предшествовала проверка, проведенная прокуратурой Центрального района. Работники надзорного органа установили наличие договоров займа на строительство жилого дома в Городищенском районе, заключенных «Волгоградской строительной компанией» с хозяйствующими субъектами, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.
Как выяснилось, полученные от инвестора более 13 миллионов рублей, предназначенных на возведение дома, директор фирмы-застройщика использовал по своему усмотрению.
«Кроме того, разрешение на строительство жилого дома не выдавалось, соответствующие работы начаты не были», – отметила представитель прокуратуры региона.
На основе материалов проверки в следственной части СУ УМВД России по г.Волгограду было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры района.
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