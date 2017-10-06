Директор «Волгоградской строительной компании» присвоил более 13 млн рублей

В Волгограде следователи завели дело на директора ООО «Волгоградская строительная компания», который подозревается в злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома.

Этому предшествовала проверка, проведенная прокуратурой Центрального района. Работники надзорного органа установили наличие договоров займа на строительство жилого дома в Городищенском районе, заключенных «Волгоградской строительной компанией» с хозяйствующими субъектами, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Как выяснилось, полученные от инвестора более 13 миллионов рублей, предназначенных на возведение дома, директор фирмы-застройщика использовал по своему усмотрению.

«Кроме того, разрешение на строительство жилого дома не выдавалось, соответствующие работы начаты не были», – отметила представитель прокуратуры региона.

На основе материалов проверки в следственной части СУ УМВД России по г.Волгограду было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).