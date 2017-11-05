В Волгоградской области пьяный водитель врезался в случайных прохожих

Минувшей ночью в рабочем посёлке Средняя Ахтуба Волгоградской области произошло ДТП со смертельным исходом. По вине пьяного водителя погибла женщина.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД, сегодня около четырёх часов утра неизвестный автомобилист на иномарке Nissan Maxima врезался в группу случайных прохожих возле жилого дома по улице Гагарина. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим никакой помощи. В больницу были срочно доставлены три человека – супружеская пара и 39-летний мужчина; ещё одна потерпевшая, 38-летняя жительница Волжского, скончалась от полученных травм до прибытия медиков.

Для задержания водителя иномарки был экстренно объявлен план «Перехват». Вскоре сотрудники полиции обнаружили автомобиль брошенным в расположенной поблизости лесополосе. Его владельца, 28-летнего местного жителя, стражи порядка задержали у него дома; на тот момент мужчина был сильно пьян. Он утверждает, что не имеет отношения к смертельному ДТП.