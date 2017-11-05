В Дубовском районе водитель «Рено» протаранил на встречке два большегруза
Сегодня, 14:50ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В субботу в Дубовском районе двое человек пострадали в двойном ДТП, которое произошло в шесть часов вечера на трассе «Волгоград-Сызрань».
На 78-ом километре федеральной автодороги Renault Logan на встречной полосе врезался сразу в два грузовика – MAN и Mercedes-Benz Actros.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 39-летний водитель «Рено» направлялся в сторону Камышина. Вероятно, совершая обгон, он выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с большегрузом MAN из города Нальчика, а затем и с фурой из Башкортостана.
В таком ДТП, можно сказать, чудом выжили находившиеся в Renault Logan люди. Водитель и его 29-летний пассажир с серьезными травмами были госпитализированы в Дубовскую ЦРБ.
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