На севере Волгограда столкновение со столбом унесло жизнь автомобилиста
Сегодня, 12:10ПроисшествияНикита ДробныФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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Смертельное ДТП произошло накануне поздним вечером в Тракторозаводском районе Волгограда. Водитель иномарки погиб, на большой скорости врезавшись в световую опору.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, около 23:20 27-летний мужчина ехал на автомобиле Honda Accord по проспекту Ленина в сторону улицы Штеменко. В какой-то момент он не справился с управлением, и возле дома №122 машина столкнулась со столбом.
От полученных травм водитель погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.
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