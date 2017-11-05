На севере Волгограда столкновение со столбом унесло жизнь автомобилиста

Смертельное ДТП произошло накануне поздним вечером в Тракторозаводском районе Волгограда. Водитель иномарки погиб, на большой скорости врезавшись в световую опору.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, около 23:20 27-летний мужчина ехал на автомобиле Honda Accord по проспекту Ленина в сторону улицы Штеменко. В какой-то момент он не справился с управлением, и возле дома №122 машина столкнулась со столбом.