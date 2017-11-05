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На севере Волгограда столкновение со столбом унесло жизнь автомобилиста
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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04.11.2017 tzr trup 800x600

На севере Волгограда столкновение со столбом унесло жизнь автомобилиста

Сегодня, 12:10ПроисшествияНикита ДробныФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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