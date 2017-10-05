Житель Светлоярского района может сесть на 10 лет за полкило конопли

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция этой статьи предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, он хранил наркотики якобы для личного потребления.

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