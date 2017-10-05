Житель Светлоярского района может сесть на 10 лет за полкило конопли
Сегодня, 13:37ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: primorye24.ru
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В Светлоярском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
При осмотре домовладения молодого человека оперативники обнаружили почти полкилограмма частей конопли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, он хранил наркотики якобы для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция этой статьи предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.
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