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Житель Светлоярского района может сесть на 10 лет за полкило конопли
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Житель Светлоярского района может сесть на 10 лет за полкило конопли

Сегодня, 13:37ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: primorye24.ru
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