За минувшие сутки 16 жителей региона стали жертвами аферистов

В областном Главке полиции отмечают резко возросшее количество случаев мошенничества на территории региона. Только за прошедшие сутки от действий аферистов пострадали 16 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в общей сложности преступники под различными предлогами похитили у граждан более 700 тысяч рублей.

В первую очередь, от действий мошенников страдают доверчивые пожилые люди. Так, в Советском районе Волгограда неизвестная женщина, представляясь соседкой, посетила двух престарелых пенсионерок с одной и той же просьбой – дать взаймы денег на ремонт квартиры. У одной из женщин аферистка «заняла» 305 тысяч рублей, после чего, разумеется, скрылась.

По-прежнему обманывают людей и телефонные мошенники, которые, как правило, представляются сотрудниками правоохранительных органов и за денежное вознаграждение предлагает помочь родственникам избежать уголовное ответственности.

Так, 82-летняя жительница Краснооктябрьского района после сообщения о якобы совершенном ее внуком ДТП перечислила на счет неизвестного 50 тысяч рублей. А 59-летний житель Дзержинского района «помог» другу за 20 тысяч рублей решить возникшие проблемы с законом.

Продолжают мошенники обманывать и автовладельцев, создавая в интернет страницы-дублеры официальных страховых компаний. 33-летний житель Дзержинского района перечислил за покупку страхового полиса более 4 тысяч рублей, а 56-летний волжанин лишился 7 тысяч рублей.

А в Среднеахтубинском районе покупатель попросил продавца продуктового магазина разменять пятитысячную купюру, которая оказалась обычным сувениром.

В настоящее время по всем случаям мошенничества ведется розыск преступников.