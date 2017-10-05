Волжанин пытался избежать потери прав с помощью подделки документов

В Волжском злостный неплательщик алиментов надеялся избежать лишения водительских прав с помощью поддельной справки — а в итоге стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное Управление ФССП, волжанин долгое время не перечислял средства на содержание своего несовершеннолетнего сына. Сумма его долгов по алиментам превысила 360 тысяч рублей. В результате приставы приняли решение о временном лишении мужчины водительских прав.

Житель Волжского знал, что выбранное сотрудниками ФССП ограничение не распространяется на тех граждан, для которых использование автомобиля является основным способом получения дохода, и решил перехитрить представителей ведомства. Он изготовил поддельную справку о том, что работает водителем, и предъявил её приставу. Мужчина был полностью уверен, что никакая ответственность ему не грозит.