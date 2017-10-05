Волжанин пытался избежать потери прав с помощью подделки документов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное Управление ФССП, волжанин долгое время не перечислял средства на содержание своего несовершеннолетнего сына. Сумма его долгов по алиментам превысила 360 тысяч рублей. В результате приставы приняли решение о временном лишении мужчины водительских прав.
Житель Волжского знал, что выбранное сотрудниками ФССП ограничение не распространяется на тех граждан, для которых использование автомобиля является основным способом получения дохода, и решил перехитрить представителей ведомства. Он изготовил поддельную справку о том, что работает водителем, и предъявил её приставу. Мужчина был полностью уверен, что никакая ответственность ему не грозит.
Однако сотрудники ФССП сразу же проверили подлинность документа — и выяснили, что на самом деле организации, где якобы числился алиментщик, не существует с 2007 года. Информацию о подделке передали в следственные органы. В отношении должника возбуждено уголовное дело; теперь ему грозит не только потеря водительских прав, но и лишение свободы на срок до двух лет.
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