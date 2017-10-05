Волгоградец крал металл с крупного предприятия и продавал его обратно

Волгоградский областной суд вынес решение о заключении под стражу бывшего сотрудника завода «Волгограднефтемаш», который наладил своеобразный криминальный «бизнес». По версии следствия, мужчина вместе с сообщниками крал с предприятия цветной металл и продавал его обратно.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, 34-летний подозреваемый и пятеро его подельников оборудовали на «Волгограднефтемаше» специальные тайники, где хранили похищенные ферросплавы и цветные металлы. Впоследствии они вывозили товар с предприятия и вновь продавали украденный металл на завод через подставные организации. Общая сумма ущерба от действий преступной группы составила около 1,5 млн рублей.

Месяц назад Ворошиловский районный суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако представитель прокуратуры счёл такое решение слишком мягким и настаивал на заключении главного фигуранта дела под стражу. В итоге Волгоградский областной суд встал на сторону обвинения и ужесточил меру пресечения.