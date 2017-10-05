Водителя КамАЗа, раздавившего внедорожник с москвичами, взяли под стражу

В Новоаннинском районе по ходатайству следователя арестован 40-летний водитель автомобиля КамАЗ-65117, который в минувший понедельник ночью совершил смертельное ДТП на трассе Москва – Волгоград.

Следствием установлено, что 2 октября в два часа ночи на 693-м километре федеральной автодороги М-6 «Каспий» в Новоаннинском районе волгоградский водитель грузовика не справился с управлением и врезался на встречной полосе в автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Большегруз буквально полностью раздавил внедорожник.

В результате ДТП двое пассажиров иномарки – 32 и 34-летние жители Москвы – скончались на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, согласно результатам проведенного освидетельствования, водитель КамАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновнику ДТП грозит до 9 лет лишения свободы.