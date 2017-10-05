В Волжском задержали троих рецидивистов, напавших на квартиру пенсионера
По словам пенсионера, проживающего в доме по улице Энгельса, в среду к нему в квартиру позвонили неизвестные. После того, как он открыл дверь, тут же ворвались трое мужчин, которые стали требовать деньги, избивая хозяина. Добычей злоумышленников стали 4 тысячи рублей и два сотовых телефона.
Сам пожилой человек получил телесные повреждения после нападения разбойников.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, сотрудники уголовного розыска вместе с нарядом патрульно-постовой службы в тот же день по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых молодых волжан в возрасте 26, 31 и 32 лет.
Задержанные сознались в содеянном. Против них возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.3 УК РФ – «Разбой».
+7 937 708 14 50