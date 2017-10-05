В Волжском задержали троих рецидивистов, напавших на квартиру пенсионера

Накануне в полицию города Волжского обратился 84-летний местный житель, который сообщил о разбойном нападении на его жилье.

По словам пенсионера, проживающего в доме по улице Энгельса, в среду к нему в квартиру позвонили неизвестные. После того, как он открыл дверь, тут же ворвались трое мужчин, которые стали требовать деньги, избивая хозяина. Добычей злоумышленников стали 4 тысячи рублей и два сотовых телефона.

Сам пожилой человек получил телесные повреждения после нападения разбойников.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, сотрудники уголовного розыска вместе с нарядом патрульно-постовой службы в тот же день по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых молодых волжан в возрасте 26, 31 и 32 лет.