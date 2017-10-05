В Волгограде при пожаре в 9-этажке погибли два человека и двое пострадали

Минувшей ночью в Дзержинском районе города Волгограда сгорела двухкомнатная квартира в 9-этажном доме на улице Танкистов. Во время происшествия погиб один человек.

Пожар произошел около полуночи. На его ликвидацию были вызваны расчеты 15-ой пожарно-спасательной части.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь охватил не только все квартиру в многоэтажке, но балкон по всей площади.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали из жилого здания около 150 человек.

Пожар был потушен за 20 минут. В сгоревшей квартире спасатели обнаружили погибшего мужчину, личность которого устанавливается. Также во время ЧП под окнами многоэтажки спасатели обнаружили тело женщины - как сообщили в пресс-службе МЧС, вероятнее всего, она выбросилась из окна по неустановленным пока причинам.

Кроме того, во время пожара пострадали женщина 1968 года рождения и мужчина 1959 года рождения. Их в больницу увезла бригада «скорой помощи».