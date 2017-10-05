В новой части Волжского маршрутка наехала на 8-летнего школьника
Сегодня, 11:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: misanec.ru
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Накануне вечером в Волжском 35-летний водитель маршрутки сбил ребенка, перебегавшего дорогу. К счастью, школьник остался жив.
Наезд на юного пешехода произошел примерно в 19.40 на улице 87-ой Гвардейской дивизии.
Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, маршрутка двигалась в сторону улицы Дружбы. В этот момент ребенок переходил проезжую часть вблизи пешеходного перехода.
В результате происшествия несовершеннолетний пешеход с ушибами и травмой головы был госпитализирован в больницу.
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