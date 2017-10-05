В Новоаннинском районе ночью сгорел частный дом с 39-летним хозяином
Сегодня, 09:33ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: sibkray.ru
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В четверг, 5 октября, в хуторе Родники Новоаннинского района погиб человек во время ночного пожара в частном доме.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 0:37.
На улице Чибисы горел дом размером 8х9 метров по всей площади, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
В час ночи расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание.
При проливке под завалами был обнаружен погибший мужчина 1978 года рождения.
Пожарные предполагают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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