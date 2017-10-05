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В Новоаннинском районе ночью сгорел частный дом с 39-летним хозяином
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Новоаннинском районе ночью сгорел частный дом с 39-летним хозяином

Сегодня, 09:33ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: sibkray.ru
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