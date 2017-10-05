В Иловлинском районе за сутки в ДТП погибли пешеход и пассажир «девятки»

Сразу два ДТП со смертельным исходом были зарегистрированы автоинспекторами в среду в Иловлинском районе Волгоградской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 15.10 на автодороге «Озерки - Б. Колдаиров» перевернулся в кювет автомобиль ВАЗ-21099. В машине погиб 39-летний пассажир.

Место ДТП, в котором погиб пассажир легковушки Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

По словам полицейских, 28-летний водитель «девятки», который находился в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.

В настоящее время против водителя возбуждено уголовное дело.

Другое смертельное ДТП произошло в 19.25 на трассе «Волгоград – Москва». На 907-ом километре федеральной автодороги фурой был насмерть сбит 41-летний мужчина.

Как сообщили автоинспекторы, 52-летний водитель большегруза MAN направлялся в сторону Волгограда. Вдруг перед ним на неосвещенном участке дороги возник человек, который тут же попал под колеса грузовика.

Установлено, что пешеход в темное время суток находился на дороге без светоотражающих элементов на одежде.