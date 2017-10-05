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В Иловлинском районе за сутки в ДТП погибли пешеход и пассажир «девятки»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Иловлинском районе за сутки в ДТП погибли пешеход и пассажир «девятки»

Сегодня, 10:59ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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