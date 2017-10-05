В Дзержинском районе скончалась женщина, прыгнувшая из окна во время пожара

Следователи Дзержинского района города Волгограда начали проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в девятиэтажном доме на улице Танкистов.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», пожар произошел в 23.40 в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Огнем было полностью объято жилье и квартира. Из-за задымления пожарные эвакуировали 150 человек. В сгоревшей квартире был обнаружен труп мужчины, личность которого пока устанавливается.

Во время происшествия также пострадали гражданская пара, находившиеся в квартире, – 58-летний мужчина, получивший ожоги, и 54-летняя женщина, которая позднее скончалась от травм, полученных при падении из окна.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, спасаясь от огня в своей квартире, женщина выпрыгнула из окна. Ее сожитель успел спастись, выскочив из горящей квартиры, но получил ожоги. Сейчас он находится в больнице.

В тот поздний вечер в гости к гражданской паре заходил их приятель. Во время происшествия он закрылся в ванной комнате, где и погиб, скорее всего, от отравления угарным газом.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Следователи уже опросили соседское окружение владельцев квартиры, где произошло ЧП. С их слов погибшая и ее сожитель регулярно злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный образ жизни.