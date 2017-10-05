На оптовой базе Волгограда уничтожили 237 килограммов запрещенного сыра
В основном у предпринимателей были обнаружены разные виды импортного сыра производства Германии, Нидерландов, Украины, которые, согласно президентскому указу, внесены в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию.
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, инспекторы изъяли более двух с половиной килограммов сыра «DORBLU WHEEL 50%», сыр «Camembert» (48,5 кг), «Maasdam» (61,2 кг), более 88 килограммов сыра из козьего молока «Chevrette», а также 36 с лишним килограммов горохового сыра «Комо» производства Украины.
Общий вес изъятых продуктов составил свыше 237 килограммов. Их ориентировочная стоимость - более 300 тысяч рублей.
В каждом случае на продукцию отсутствовали сопроводительные документы и декларации соответствия.
После составления акта об изъятии запрещенных продуктов, все они были уничтожены путем сжигания в крематории в присутствии понятых.
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