Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
На оптовой базе Волгограда уничтожили 237 килограммов запрещенного сыра
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%81%d1%8b%d1%80

На оптовой базе Волгограда уничтожили 237 килограммов запрещенного сыра

Сегодня, 14:35ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия/ rsn-rostov.ru
Читайте
также
Жизнь – не сахар: опасно, долго, нервно
Калачевский алкоголик признался в убийстве и показал, как душил ребенка
Армен Оганесян: «Усилия по ремонту волгоградских дорог слабы и безвольны»