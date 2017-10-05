На оптовой базе Волгограда уничтожили 237 килограммов запрещенного сыра

В среду, 4 октября, в Волгограде на оптовой базе госинспекторы ветеринарного контроля и надзора территориального Управления Россельхознадзора выявили сразу несколько фактов хранения и реализации санкционной продукции.

В основном у предпринимателей были обнаружены разные виды импортного сыра производства Германии, Нидерландов, Украины, которые, согласно президентскому указу, внесены в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, инспекторы изъяли более двух с половиной килограммов сыра «DORBLU WHEEL 50%», сыр «Camembert» (48,5 кг), «Maasdam» (61,2 кг), более 88 килограммов сыра из козьего молока «Chevrette», а также 36 с лишним килограммов горохового сыра «Комо» производства Украины.

Фото: Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, rsn-rostov.ru

Общий вес изъятых продуктов составил свыше 237 килограммов. Их ориентировочная стоимость - более 300 тысяч рублей.

В каждом случае на продукцию отсутствовали сопроводительные документы и декларации соответствия.

Фото: Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, rsn-rostov.ru