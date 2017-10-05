МЧС предупредило жителей Волгоградской области о шквалистом ветре

- не находиться под линиями электропередач, не трогать и не приближаться к оборванным электропроводам;

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня днем и ночью 6 октября в отдельных районах и Волгограде ожидается усиление юго-восточного и южного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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