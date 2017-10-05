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МЧС предупредило жителей Волгоградской области о шквалистом ветре
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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МЧС предупредило жителей Волгоградской области о шквалистом ветре

Сегодня, 15:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Business-class.su
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