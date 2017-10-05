Иловлинскому фермеру грозит 3 года тюрьмы за фиктивную прописку 9 мигрантов

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Как установили сотрудники отдела по вопросам миграции районного отдела МВД, выходцы из Средней Азии, согласно документам, должны были жить в одном из иловлинских хуторов. На самом деле они проживали в другом районе. И об этом подозреваемая – глава крестьянско-фермерского хозяйства – достоверно знала.

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