Иловлинскому фермеру грозит 3 года тюрьмы за фиктивную прописку 9 мигрантов
Сегодня, 17:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tulapressa.ru
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В Иловлинском районе сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан. 56-летняя местная жительница незаконно прописала 9 граждан Узбекистана.
Как установили сотрудники отдела по вопросам миграции районного отдела МВД, выходцы из Средней Азии, согласно документам, должны были жить в одном из иловлинских хуторов. На самом деле они проживали в другом районе. И об этом подозреваемая – глава крестьянско-фермерского хозяйства – достоверно знала.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
Максимальным наказанием, которое грозит подозреваемой за содеянное, может стать лишение свободы сроком на 3 года.
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