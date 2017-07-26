В Волгограде «КИА» перелетела через островок безопасности, проломив забор
Сегодня, 11:14ПроисшествияВиталий КошелевФото: Матвей Чеклядинов/ ВКонтакте, "Жесть Волгограда"
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В обстоятельствах серьезной аварии разбираются сотрудники ГИБДД. ДТП произошло сегодня около 5 часов утра на пустой дороге в Кировском районе Волгограда на Второй Продольной.
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Водитель «КИА» умудрился перемахнуть через островок безопасности и уже двигаясь, что называется, «против шерсти», проломил несколько секций забора. Волгоградцы, ставшие очевидцами последствий аварии, описали это так: «КИА» намотала ограждение на колеса. Иномарка действительно лишилась переднего левого колеса и пробила задние.
О состоянии водителя не сообщается. Причем пользователей соцсетей интересует не столько состояние здоровья мужчины после аварии, сколько – его адекватность в момент нахождения за рулем. Ведь если бы ДТП случилось на пару часов позже, когда на дороге уже много машин, то лобового столкновении и большого количества пострадавших вряд ли удалось бы избежать.
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