В Волгограде «КИА» перелетела через островок безопасности, проломив забор

В обстоятельствах серьезной аварии разбираются сотрудники ГИБДД. ДТП произошло сегодня около 5 часов утра на пустой дороге в Кировском районе Волгограда на Второй Продольной.

Водитель «КИА» умудрился перемахнуть через островок безопасности и уже двигаясь, что называется, «против шерсти», проломил несколько секций забора. Волгоградцы, ставшие очевидцами последствий аварии, описали это так: «КИА» намотала ограждение на колеса. Иномарка действительно лишилась переднего левого колеса и пробила задние.