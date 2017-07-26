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В Волгограде «КИА» перелетела через островок безопасности, проломив забор
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В Волгограде «КИА» перелетела через островок безопасности, проломив забор

Сегодня, 11:14ПроисшествияВиталий КошелевФото: Матвей Чеклядинов/ ВКонтакте, "Жесть Волгограда"
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