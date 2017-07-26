С мотоцикла на больничную койку: в двух ДТП пострадали юные мотоциклисты
Сегодня, 11:35ПроисшествияВиталий КошелевФото: Vologda.bezformata.ru
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Две похожие аварии произошли за минувшие сутки под Волгоградом с участием мотоциклов и иномарок. Причем в обоих случаях юные водители мотоциклов были госпитализированы.
Как сообщает ГУ МВД региона, накануне в Светлоярском районе около 11 часов утра водитель «Вольво», двигаясь со стороны Элисты в Волгоград, не выдержал дистанцию и протаранил впереди идущий мотоцикл «Рэйсер». 15-летний водитель последнего госпитализирован с травмой головы.
В Калаче-на-Дону 42-летний водитель за рулем «Шевроле Нива» на ул. Кирова при повороте не уступил дорогу скутеру «Лифан» и буквально снес его. Только по счастливой случайности 16-летние водитель и пассажир «Лифана» не оказались под колесами – подростков отбросило в сторону. Тем не менее, оба получили травмы и были госпитализированы.
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