С мотоцикла на больничную койку: в двух ДТП пострадали юные мотоциклисты

Две похожие аварии произошли за минувшие сутки под Волгоградом с участием мотоциклов и иномарок. Причем в обоих случаях юные водители мотоциклов были госпитализированы.

Как сообщает ГУ МВД региона, накануне в Светлоярском районе около 11 часов утра водитель «Вольво», двигаясь со стороны Элисты в Волгоград, не выдержал дистанцию и протаранил впереди идущий мотоцикл «Рэйсер». 15-летний водитель последнего госпитализирован с травмой головы.