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С мотоцикла на больничную койку: в двух ДТП пострадали юные мотоциклисты
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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С мотоцикла на больничную койку: в двух ДТП пострадали юные мотоциклисты

Сегодня, 11:35ПроисшествияВиталий КошелевФото: Vologda.bezformata.ru
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