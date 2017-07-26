Пожар на юге Волгограда рядом с нефтебазой локализован

Противоречивые мнения высказывали сегодня пользователя соцсетей в комментариях к фотографиям, где рядом с нефтебазой на юге Волгограда наблюдалось огромное черное дымовое облако, которое затем расползлось по всему Красноармейскому району.

Фото: ВК, "Жесть Волгограда"

Особенно впечатлительные волгоградцы даже сделали поспешные выводы, что загорелась сама нефтебаза, а перед этим произошел взрыв одной из цистерн с топливом на ее территории или даже водородной установки. Однако официальная версия пожара оказалась куда прозаичнее.