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Пожар на юге Волгограда рядом с нефтебазой локализован
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Пожар на юге Волгограда рядом с нефтебазой локализован

Сегодня, 17:42ПроисшествияВиталий КошелевФото: ВК, "Жесть Волгограда"
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