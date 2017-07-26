Пожар на юге Волгограда рядом с нефтебазой локализован
Сегодня, 17:42ПроисшествияВиталий КошелевФото: ВК, "Жесть Волгограда"
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Противоречивые мнения высказывали сегодня пользователя соцсетей в комментариях к фотографиям, где рядом с нефтебазой на юге Волгограда наблюдалось огромное черное дымовое облако, которое затем расползлось по всему Красноармейскому району.
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Фото: ВК, "Жесть Волгограда"
Особенно впечатлительные волгоградцы даже сделали поспешные выводы, что загорелась сама нефтебаза, а перед этим произошел взрыв одной из цистерн с топливом на ее территории или даже водородной установки. Однако официальная версия пожара оказалась куда прозаичнее.
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС региона, около 15-30 загорелся камыш рядом с территорией нефтебазы. Именно от этого стал распространяться густой черный дым. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Около часа потребовалось спасателям, чтобы локализовать возгорание. В данный момент происходит «проливка» пострадавшей от огня территории и ликвидация горения на отдельных участках.
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