На юге Волгограда «Рено» сбил велосипедиста

ДТП произошло сегодня около 8-30 часов утра на улице Кирова перед поворотом на 503-й квартал.

На велосипедиста, двигавшегося по крайней правой полосе наехал «Рено Дастер». На место уже прибыли сотрудники ГИБДД и «скорая». О точном состоянии пострадавшего информации пока нет, известно, что мужчина живой. Однако очевидцы сообщают в соцсетях, что его велосипед сильно искорежен, а «колеса квадратные».