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На юге Волгограда «Рено» сбил велосипедиста
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На юге Волгограда «Рено» сбил велосипедиста

Сегодня, 11:52ПроисшествияВиталий КошелевФото: Виктор Фомченко/ ВК, "Жесть Волгограда"
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