На Третьей Продольной в лобовую столкнулись две иномарки

Сегодня около 12-00 на участке Третьей Продольной на выезде из Волгограда в саратовском направлении практически лоб в лоб столкнулись «Опель» и «Шевроле».

ДТП произошло на участке между птицефабрикой и поселком Водстрой, где водители традиционно превышают скорость.

Очевидцы, чей путь пролегал мимо места ДТП, сообщают, что затор растянулся на несколько километров в обоих направления, поскольку иномарки после столкновения разбросало в разные стороны. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, несколько человек забрали «скорые» и обошлось без погибших. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые установят виновника аварии.