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На Третьей Продольной в лобовую столкнулись две иномарки
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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На Третьей Продольной в лобовую столкнулись две иномарки

Сегодня, 15:22ПроисшествияВиталий КошелевФото: Vlad Orlov/ ВК, "Жесть Волгограда"
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