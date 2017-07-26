На Третьей Продольной в лобовую столкнулись две иномарки
Сегодня, 15:22ПроисшествияВиталий КошелевФото: Vlad Orlov/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Сегодня около 12-00 на участке Третьей Продольной на выезде из Волгограда в саратовском направлении практически лоб в лоб столкнулись «Опель» и «Шевроле».
ДТП произошло на участке между птицефабрикой и поселком Водстрой, где водители традиционно превышают скорость.
Очевидцы, чей путь пролегал мимо места ДТП, сообщают, что затор растянулся на несколько километров в обоих направления, поскольку иномарки после столкновения разбросало в разные стороны. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, несколько человек забрали «скорые» и обошлось без погибших. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые установят виновника аварии.
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Фото: Vlad Orlov, ВК, "Жесть Волгограда"
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