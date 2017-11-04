В Волжском иномарка сбила 11-летнего школьника
Сегодня, 10:40ПроисшествияНикита ДробныФото: vedomosti-ua.com
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Накануне в Волжском произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Школьник попал под колёса иномарки и был доставлен в больницу с многочисленными травмами.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, происшествие случилось около пяти часов вечера. Женщина-водитель за рулём автомобиля Ford Focus ехала по улице Мира в направлении площади Труда. В какой-то момент она не успела вовремя остановиться и сбила 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть.
По предварительной информации, в ДТП мог быть частично виноват сам школьник: известно, что он переходил проезжую часть в неположенном месте – не по пешеходному переходу, а рядом с ним. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов; пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.
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