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В Волжском иномарка сбила 11-летнего школьника
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском иномарка сбила 11-летнего школьника

Сегодня, 10:40ПроисшествияНикита ДробныФото: vedomosti-ua.com
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