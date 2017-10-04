Житель Городищенского района хотел за взятку избавить мигрантов от штрафа
Накануне на полях под Волгоградом были выявлены восемь незаконных трудовых мигрантов. Граждане Узбекистана работали у городищенского фермера, не имея патента.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в тот же день к одному из руководителей Управления по вопросам миграции обратился племянник фермера, у которого работали мигранты, и предложил взятку, чтобы не заводить административное дело.
Сотрудник полиции сообщил об этом вышестоящему руководству. После передачи денег в сумме 10 тысяч рублей подозреваемый был задержан оперативниками в служебном кабинете.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ - «Мелкое взяточничество».
А задержанные граждане Узбекистана все равно привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
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