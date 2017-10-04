Житель Городищенского района хотел за взятку избавить мигрантов от штрафа

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду задержали 21-летнего жителя Городищенского района, пытавшегося подкупить должностное лицо.

Накануне на полях под Волгоградом были выявлены восемь незаконных трудовых мигрантов. Граждане Узбекистана работали у городищенского фермера, не имея патента.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в тот же день к одному из руководителей Управления по вопросам миграции обратился племянник фермера, у которого работали мигранты, и предложил взятку, чтобы не заводить административное дело.

Сотрудник полиции сообщил об этом вышестоящему руководству. После передачи денег в сумме 10 тысяч рублей подозреваемый был задержан оперативниками в служебном кабинете.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ - «Мелкое взяточничество».