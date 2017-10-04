Волгоградцу, задавившему на «Ладе» многодетную мать, грозит 7 лет тюрьмы

Следователи отдела полиции Городищенского района признали 22-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2114 виновным в смерти многодетной волгоградки. Он сбил женщину и 6-летнюю девочку, управляя машиной в нетрезвом состоянии.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», страшное ДТП произошло ночью 5 августа на грунтовой дороге, ведущей от пруда поселка Орловка Городищенского района в сторону Волгограда. 31-летняя волгоградка с племянницей возвращались с отдыха. И в этот момент на них наехал пьяный молодой лихач, который с места ДТП сразу же скрылся. Позднее в ходе организованных поисковых мероприятий он был задержан нарядом ДПС.

В результате ДТП женщина – многодетная мать – скончалась в карете «скорой помощи» по дороге в больницу. Девочка получила небольшие ранения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Законодательством за содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.