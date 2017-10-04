В Волжском задержали 42-летнего мужчину, жестоко избившего пятиклассника

В Волжском накануне был госпитализирован жестоко избитый пятиклассник. Скорая забрала его из дома в СНТ «Цветущий сад», где он проживал с матерью и отчимом.

В больнице врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому головы.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, инспекторы по делам несовершеннолетних уже задержали подозреваемого в рукоприкладстве. Им оказался 42-летний сожитель матери ребенка.

Телесные повреждения несовершеннолетнему он причинил в ходе возникшего бытового конфликта. В содеянном мужчина сознался.

Против волжанина, до полусмерти избившему своего пасынка, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По этой статье мужчине может грозить арест на срок до четырех месяцев.