В Волгограде сожгли более 5 килограммов санкционного сыра из Германии

Во вторник в волгоградских магазинах сотрудники Россельхознадзора провели рейдовые мероприятия с целью выявления продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.

В одном из торговых предприятий инспекторы ветеринарного контроля и надзора установили факт хранения и реализации сыра полутвердого «DORBLU WHEEL 50%» с благородной голубой плесенью и мягкого жирного сыра «Camembert». На продуктах имелись этикетки с маркировкой на иностранном языке, согласно которым страной-производителем является Германия.

Данный товар, согласно президентскому указу от 6 августа 2014 года, запрещен к реализации на территории нашей страны. Кроме того, предприниматель не смог представить сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, общий вес санкционной продукции составил 5,565 кг.