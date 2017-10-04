В светлоярском поселке пожар уничтожил три хозпостройки и 20 тонн сена
Сегодня, 09:22ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: news.nashbryansk.ru
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Во вторник поздно вечером произошел крупный пожар в поселке Нариман Светлоярского района. Сгорело несколько хозяйственных построек и многотонные запасы сена.
Пожар возник в девятом часу вечера. Сообщение о нем сотрудники МЧС получили в 20.22.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице Гагарина по всей площади горели три хозпостройки размером 6х6, 3х3 и 3х3 метров и 20 тонн сена.
Расчетам 55-й пожарно-спасательной части понадобилось более трех часов, чтобы ликвидировать возгорание.
Во время происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина пожара.
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