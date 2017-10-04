В Среднеахтубинском районе две дамы устроили поножовщину из-за любовника

В минувший вторник в больницу рабочего поселка Средняя Ахтуба с проникающим ножевым ранением грудной клетки была доставлена 30-летняя жительница города Краснослободска.

Пациентка была в нетрезвом состоянии. О ее травме криминального характера врачи сообщили в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские по горячим следам задержали подозреваемую в нанесении увечий – 34-летнюю знакомую потерпевшей.

Ранее судимая женщина рассказала, что с потерпевшей она распивала спиртное. Во время застолья разговор зашел о молодом человеке, который встречался с каждой из них поочередно. И тут на почве ревности вспыхнула ссора, переросшая в драку. Подруга нанесла потерпевшей несколько ударов кухонным ножом по плечу и в грудь, после чего скрылась.