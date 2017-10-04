В Среднеахтубинском районе две дамы устроили поножовщину из-за любовника
Пациентка была в нетрезвом состоянии. О ее травме криминального характера врачи сообщили в полицию.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские по горячим следам задержали подозреваемую в нанесении увечий – 34-летнюю знакомую потерпевшей.
Ранее судимая женщина рассказала, что с потерпевшей она распивала спиртное. Во время застолья разговор зашел о молодом человеке, который встречался с каждой из них поочередно. И тут на почве ревности вспыхнула ссора, переросшая в драку. Подруга нанесла потерпевшей несколько ударов кухонным ножом по плечу и в грудь, после чего скрылась.
Задержанная оперативниками женщина в содеянном созналась. Против нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Женщина может провести за решеткой до 10 лет.
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