В Николаевском районе в перевернувшейся иномарке погиб 58-летний пассажир

В минувший вторник в Николаевском районе на проселочной дороге разбился автомобиль Audi 100. Во время аварии погиб один человек.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, иномарка на полном ходу перевернулась примерно в 17.15.

За рулем Audi находился 63-летний мужчина. Он ехал от хутора Либкнехта в сторону Палласовского района и в пути не справился с управлением.