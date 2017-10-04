В Николаевском районе в перевернувшейся иномарке погиб 58-летний пассажир
Сегодня, 10:53ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tvc.ru
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В минувший вторник в Николаевском районе на проселочной дороге разбился автомобиль Audi 100. Во время аварии погиб один человек.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, иномарка на полном ходу перевернулась примерно в 17.15.
За рулем Audi находился 63-летний мужчина. Он ехал от хутора Либкнехта в сторону Палласовского района и в пути не справился с управлением.
В результате опрокидывания транспортного средства на месте происшествия скончался 58-летний пассажир. Сам водитель с травмами был госпитализирован в районную больницу.
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