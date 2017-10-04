В Краснослободске на судне «Брандвахта-11» погиб пожилой матрос-моторист
По данному факту Следственным органом Южного следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка.
На сегодня известно, что судно находилось на территории ФБУ «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства».
По версии следствия, 3 октября примерно в 10 часов утра мужчина пострадал при производстве работ по проверке подрывного клапана на компрессоре судна «Брандвахта-11». Полученные пожилым матросом травмы оказались смертельными, рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего несчастного случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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