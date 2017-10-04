Под Камышином в ДТП с двумя «Ладами» и иномаркой пострадали три человека
Сегодня, 11:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Двойное ДТП случилось во вторник в Камышинском районе на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. Около 9 часов утра на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись две отечественных легковушки и иномарка.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла по вине 40-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21093. Выезжая с второстепенной дороги, ведущей к городу Петров Вал, на федеральную трассу, он не пропустил ВАЗ-21102, которым управляла 27-летняя женщина.
Произошло касательное столкновение. Чтобы увернуться от удара, автоледи вырулила на встречную полосу. И здесь в «десятку» на полном ходу врезался Volkswagen Golf.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека – водитель автомобиля ВАЗ-21102 и его 69-летний спутник, а также 69-летний пассажир иномарки. Все трое госпитализированы в Камышинскую ЦРБ.
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